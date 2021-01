PSV-aanvoerder Denzel Dumfries over knieletsel: ’Ik denk dat ik tegen Feyenoord gewoon kan spelen’

In de slotfase van het uitduel met FC Emmen (0-2) moest hij het veld verlaten met op het oog een flinke knieblessure. Na afloop liet de international echter monter weten dat het allemaal waarschijnlijk wel meevalt.

„Ik verwacht niet echt grote problemen naar zondag toe”, lichtte Dumfries toe bij ESPN. „Mijn linkerknie is nu wel een beetje dik. Ik klapte naar binnen met die knie. Ik denk dat ik geluk had dat ik niet vaststond met mijn enkel in het kunstgras. De pijn zal wel wegtrekken. Het was vooral de schrik, ik denk dat ik tegen Feyenoord gewoon kan spelen.”

Niet gelukkig op kunstgras

Assistent-trainer Lars Kornetka, die de geschorste hoofdcoach Roger Schmidt verving, hield zich na afloop over de ernst van de blessure bij Dumfries liever nog wat op de vlakte. „Denzel ging door zijn knie. Meer kan ik er nog niet over vertellen. We zijn dit seizoen niet heel erg gelukkig op kunstgras”, doelde hij onder meer op de blessure die Cody Gakpo anderhalve week geleden bij Sparta Rotterdam opliep.

Dumfries werd in Emmen aangetikt door Caner Cavlan waarna hij tegen de grond ging. Geholpen door twee begeleiders strompelde hij naar de catacomben. Al snel echter bleek de schade mee te vallen.

PSV-aanvaller Malen: zondag moet het beter tegen Feyenoord

PSV-aanvaller Donyell Malen beaamde volmondig dat zijn ploeg bij FC Emmen niet best had gespeeld. „We hadden inderdaad moeilijke momenten”, gaf hij na de late zege op de hekkensluiter (0-2) toe bij ESPN. „We speelden best wel aardig, maar in de eindfase waren we niet erg nauwkeurig. Het was rommelig, ja, maar dat kwam ook door het kunstgrasveld. Dat voelt toch wel anders aan. Zondag moet het allemaal beter”, doelde hij op de topper in De Kuip tegen Feyenoord.

Malen toonde ook de nodige zelfkritiek. „Ja, ik had zelf ook wat scherper moeten zijn in de afronding. De komende dagen moeten we maar flink gaan trainen.”

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries moest in de slotfase het veld nog verlaten met ogenschijnlijk een flinke blessure. „Ik weet nog niet waar hij last van heeft. Ik hoop dat het goed met hem gaat. We hebben hem nodig”, besloot Malen.