Feyenoord presenteert aanvaller Conteh en uitshirt

„We houden Conteh al een tijdje in de gaten. Hij is razendsnel, heeft een goede actie en is iemand die achter de linies voor een flinke dosis gevaar kan zorgen. Deze jongen heeft veel potentie, en we willen hem dan ook de tijd, ruimte en aandacht geven om zich verder te ontwikkelen”, zei technisch directeur Frank Arnesen over de transfer.

Conteh speelde sinds 2017 voor Sankt Pauli, waar hij vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal maakte. In zijn eerste wedstrijd, tegen de latere kampioen Arminia Bielefeld, was hij direct trefzeker.