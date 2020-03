Voorzitter Spurs: ’Voetbal moet uit bubble komen’

„Met 786.000 besmettingsgevallen, ruim 38.000 doden en grote delen van de wereld in lockdown, dienen we te beseffen dat het voetbal niet in een ’bubble’ kan blijven. Ik hoor en lees nog steeds verhalen over grote spelerstransfers komende zomer alsof er niets is gebeurd. Mensen dienen echter wakker te worden. Het is hard nodig dat ze gaan begrijpen hoe enorm de impact van deze crisis is.”

Levy kondigde dinsdag een salarisvermindering voor het niet-spelende personeel van Tottenham Hotspur aan. Het gaat bij de club van aanvaller Steven Bergwijn en reservekeeper Michel Vorm om 550 medewerkers, die in april en mei moeten rekenen op 20 procent minder inkomen. Volgens Levy is een dergelijke ingreep noodzakelijk om banen bij de Londense club veilig te stellen. Hij wil eventueel ook een beroep gaan doen op het noodfonds van de Engelse overheid waarmee werkgelegenheid kan worden behouden.

Voorzitter Daniel Levy van Tottenham Hotspur. Ⓒ Reuters

Levy hoopt bij Tottenham in financieel opzicht tevens op medewerking van de duurbetaalde spelers en stafleden, met coach José Mourinho als grootverdiener. „Dat zij ook hun bijdrage gaan leveren in het economische systeem van het voetbal.”

Tottenham Hotspur behoort tot de top tien van de clubs in de wereld met de hoogste omzet. „Maar dat is compleet irrelevant nu. Dit virus heeft geen grenzen.”