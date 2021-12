Michael van Gerwen zit stuk: ’Meest zure wat ik in mijn carrière heb meegemaakt’

„Na de uitslag van Vincent heb ik meteen twee testjes gedaan”, reageerde Van Gerwen aan de telefoon bij RTL 7. „Eentje was licht positief, de ander negatief. Een PCR-test gaf uiteindelijk de bevestiging waar hij zo bang voor was. „Dan zakt je wereld in elkaar. Dit is denk ik het meest zure wat ik in mijn carrière heb meegemaakt.

„Dit moet ik wel even een plekje geven”, ging hij verder. „Ik wilde hier op het WK een vreselijk jaar mooi afsluiten. Ik heb er even geen woorden voor. Ik heb er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Ik heb de afgelopen weken en zelfs maanden geen feestjes bezocht en dan krijg ik het hier. Ik liet het ontbijt zelfs naar de kamer komen, omdat het druk was in de ontbijtzaal. We gingen ook niet in de stad eten.”

Bekijk ook: De onvermijdelijke nachtmerrie van Michael van Gerwen

Van Gerwen liet ook weten dat hij vindt dat de organisatie van het WK strenger had kunnen optreden. „Ze moeten eigenlijk elke dag iedereen bij de deur controleren, dat hebben ze niet gedaan.” Daar betalen we nu de hoofdprijs voor. De PDC handelt naar de regels van de overheid. Of het anders kon? Ja, dat had wel gekund. Door bijvoorbeeld iedereen te testen bij binnenkomst. Maar daar is het nu te laat voor.”

Bekijk ook: Michael van Gerwen na positieve coronatest uit WK darts

Volgens Van Gerwen is zijn positieve test ook voor de PDC een flinke domper. „De PDC is overdonderd. Ze hebben ook met televisie en sponsoring te maken. Dit toernooi wordt nu gelijk gedegradeerd. Daar zit niemand op te wachten. Ik niet, maar de PDC en de sponsoren ook niet.”