Direct succesvol sprintkanon moet druk in ploeg soms wel wat opvoeren Dylan Groenewegen voelt zich goed bij Australisch sfeertje: ’Heel anders dan bij Jumbo-Visma’

Dylan Groenewegen heeft na de eerste etappe van de Saudi Tour direct reden tot lachen. Ⓒ Jayco-Alula

KAYBAR - Veel is het nog niet waard, de eerste zege van Dylan Groenewegen in 2023. Maar het Nederlandse sprintkanon oogt wel kerngezond en messcherp op de openingsdag van de Saudi Tour. Licht optimisme is op zijn plaats voor dit seizoen, zo blijkt ook uit een exclusief gesprek met Groenewegen in de luwte van de Arabische hectiek.