Provocatie FC Barcelona aan adres Juventus en toch al boze Cristiano Ronaldo

„We zijn blij dat jullie eindelijk de GOAT (Greatest Of All-Time, red.) op jullie veld in actie hebben gezien”, zo viel te lezen op het Twitter-account van de Catalanen, naast een foto van Lionel Messi, die een keer scoorde.

Het is in voetballand een al jaren durende discussie: wie is de beste ooit, Messi of Ronaldo? Beide spelers wonnen met hun clubs een karrenvracht aan titels en waren vrijwel altijd de uitblinkers binnen hun teams.

Het leverde hen allebei ook een flinke lading aan individuele onderscheidingen op. Zo wonnen ze gezamenlijk elf keer de Gouden Bal, Messi één keer vaker dan Ronaldo.

Ronaldo ontbrak woensdagavond trouwens vanwege (wederom) een positieve coronatest, iets waar de Portugees overigens woest over was. „Voel mij goed en gezond! Forza Juve! #finoallafine.” Daar voegde hij het commentaar „PCR IS BULLSHIT” aan toe, doelend op de keel- en neusslijmtest die wordt gebruikt om een coronabesmetting te achterhalen.