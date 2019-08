Haase exit op US Open na eerste verlies tegen Schwartzman

Er was op het Billie Jean National Tennis Centre veel belangstelling voor partij op baan 11. Maar het was ook er rumoerig en onrustig omdat veel toeschouwers na een half uurtje weer naar een andere baan verkasten. Een paar honderd Argentijnen en een handjevol Nederlanders bekeken de partij van A tot Z. Zij zagen dat Haase in de tweede set een setpoint onbenut liet in de tiebreak en vervolgens kansloos was in de derde set. Dat was ook weer niet zo verrassend want Haase is afgezakt naar plaats 143 van de wereldranglijst, terwijl de Argentijn momenteel op plek 21 bivakkeert.

Nadat Haase in de openingsset zijn eerste en laatste servicegame inleverde, werd de tweede set bijzonder interessant. Dit niet alleen omdat er wat rumoer was rond da arbitrage, maar ook omdat de Argentijnse toeschouwers af en toe gingen zingen. Bovendien was de tiebreak bijzonder spannend. In die korte barrage had tot 6-6 geen van beide spelers een punt op eigen service ingeleverd. En bij 7-6 kreeg Haase een setpoint, die Schwartzman op eigen service vakkundig wegwerkte. Even later stond de Argentijn op matchpoint, besloot Haase na de eigen service naar het net te komen en werd hij gepasseerd.

Daarmee was de cruciale tweede set beslist en de weerstand van de 32-jarige Haase gebroken. Binnen een mum van tijd had Schwartzman - tot genoegen van de meerderheid van het publiek - ook de derde set gewonnen en kon hij na vijf nederlagen de eerste overwinning op de Nederlander vieren.

Haase komt in New York nog wel in actie in het dubbelspel, samen met Wesley Koolhof. De grote vraag is of (en zo ja wanneer)in hij enkelspel weer terugkeert op grandslamniveau, want met zijn huidige ranking wordt hij niet toegelaten tot de beste toernooien.