Demonstrant bindt zich vast aan doelpaal bij Everton - Newcastle

De organisatie die kennelijk achter het protest stond meldde dat de actie te maken had met het boren naar olie in de Noordzee. „Onze regering verraadt ons door nieuwe olievelden in de Noordzee te financieren. Daarmee wordt de toekomst van onze kinderen vernietigd.”

De actievoerder weigerde te vertrekken en werd daarom het stadion uitgedragen door ordehandhavers.

Het tegen degradatie vechtende Everton won in Liverpool met 1-0. Alex Iwobi scoorde in de negende minuut van de extra tijd. Donny van de Beek was niet fit genoeg om mee te doen bij Everton.