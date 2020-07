Jumbo-renner George Bennett. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ritme op doen. Dat is het voornaamste devies dat Arthur van Dongen en Frans Maassen het zevental van Jumbo-Visma dinsdag meegeeft voor de eerste etappe in de Ronde van Burgos. De Spaanse rittenkoers van vijf dagen wordt het eerste optreden van de Nederlandse WorldTour-ploeg sinds corona de competitie in maart lam legde.