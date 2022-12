Neymar twijfelt over toekomst na mokerslag in Qatar

„Ik gooi de deur op dit moment nog niet dicht”, vervolgde Neymar, die Brazilië in de verlenging nog wel op voorsprong had gezet. „Maar ik garandeer ook nog niet voor 100 procent dat ik terugkom. We gaan het zien. Ik ga er rustig over nadenken wat goed is voor mij en wat goed is voor Brazilië.”

Voor het toernooi in Qatar had Neymar al gezegd dat het vermoedelijk zijn laatste WK zou worden. Hij speelde in Qatar wegens een enkelblessure niet alle wedstrijden. Brazilië verloor vrijdag na strafschoppen van Kroatië.