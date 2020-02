Willem II wint vrijwel nooit in Eindhoven van PSV

PSV heeft in eigen huis nu al zestien Eredivisie-confrontaties op rij gewonnen van Willem II en dat is voor de Eindhovenaren de op een na langste ongeslagen thuisreeks tegen een Eredivisie-tegenstander. Alleen de overwinningenreeks in thuiswedstrijden tegen FC Utrecht is langer. De laatste keer dat Willem II de buren in Eindhoven punten afhandig wist te maken, was in 2000. Voor de laatste zege van de Tilburgers in het Philips Stadion moeten we zelfs terug naar 1983.

PSV traditioneel beste van Brabant

Sinds de start van de Eredivisie is het maar tweemaal voorgekomen dat PSV in de eindrangschikking niet de hoogstgeklasseerde Brabantse club was. Helemaal in het begin, in het seizoen 1957/1958, toen PSV als nummer 10 werd afgetroefd door nummer 8 NAC Breda en in hét topjaar van Willem II ooit, het seizoen 1998/1999, toen de Tilburgers onder leiding van trainer Co Adriaanse tweede werden en daarmee Champions League-voetbal afdwongen. PSV werd dat seizoen derde.

