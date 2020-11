De vloek van Raiola: hoe Dortmund-spits Haaland net niet bij Club Brugge tekende

Erling Haaland heeft er weer eens een bal inliggen. Ⓒ EPA

In de zomer van 2018 stond de toen 18-jarige Erling Braut Haaland op het punt te tekenen voor Club Brugge. Er was een akkoord met de speler, een akkoord met de vader en een akkoord met zijn Noorse club Molde. Maar door een interventie van de Nederlandse spelersmakelaar Mino Raiola ging de deal niet door. Nu staat Haaland al voor de tweede keer in twee jaar tegenover Club Brugge.