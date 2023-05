Haalt gravelwonder Rafael Nadal Roland Garros wel? Concurrent Carlos Alcaraz dendert door

„Het spijt me te moeten aankondigen dat ik niet in Rome kan zijn”, schrijft Nadal op Twitter. „Hoewel ik de afgelopen dagen heb gemerkt dat het beter gaat, heb ik maandenlang niet op hoog niveau kunnen trainen. Het herstel kost tijd. Ik heb geen andere keuze dan dit te accepteren en door te werken.”

Het masterstoernooi van Rome is van 10 tot en met 21 mei en geldt als laatste test voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat op 28 mei begint. Nadal won Roland Garros vorig jaar voor de veertiende keer. De Spanjaard is door zijn maandenlange afwezigheid uit de top-10 van de wereldranglijst verdwenen. De 22-voudig grandslamkampioen staat nu op de veertiende plaats.

Carlos Alcaraz heeft op zijn 20e verjaardag de finale bereikt van het masterstoernooi in Madrid. De nummer 2 van de wereld rekende op het gravel in de Spaanse hoofdstad vrij eenvoudig af met Borna Coric uit Kroatië: 6-4 6-3. Alcaraz benutte zijn eerste matchpoint.

Na de partij werd de jarige op de baan getrakteerd op een grote taart, met bovenop een tennisbal en in gouden cijfers het getal 20.

In de finale neemt Alcaraz het zondag op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de nummer 65 van de wereld. Struff versloeg in drie sets de Rus Aslan Karatsev: 4-6 6-3 6-4. Opvallend genoeg stonden Struff en Karatsev tien dagen geleden ook al tegenover elkaar in Madrid, toen in de laatste kwalificatieronde. De Rus won die partij in twee sets (6-4 6-2) en plaatste zich zo voor het hoofdtoernooi. Struff werd daar later als 'lucky loser' ook aan toegelaten.

De 33-jarige Duitser stuntte donderdag in de kwartfinales tegen de als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas en mag na zijn zege op Karatsev zondag proberen zijn eerste ATP-titel te veroveren. Struff is de eerste 'lucky loser' in de finale van een masterstoernooi.

Alcaraz gaat echter als torenhoge favoriet de eindstrijd in. Hoewel de jonge Spanjaard vanwege een blessure pas in februari aan het seizoen kon beginnen, won hij dit jaar al drie toernooien: in Buenos Aires, Indian Wells en Barcelona. Alcaraz behoort tot de favorieten voor Roland Garros, het grandslamtoernooi op gravel in Parijs dat eind deze maand begint.