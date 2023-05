Haalt gravelwonder Rafael Nadal Roland Garros wel? Concurrent Carlos Alcaraz dendert door

Rafael Nadal Ⓒ Getty Images

Rafael Nadal moet in de aanloop naar Roland Garros ook het graveltoernooi van Rome overslaan. De Spaanse tennisser is nog altijd niet fit genoeg om zijn rentree te maken. De 36-jarige Nadal liep begin dit jaar op de Australian Open een heupblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.