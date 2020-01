Eerste ’Super-EK’ wielrennen in 2021 in Wit-Rusland

Hierbij worden in zes wielerdisciplines tegelijk om de Europese titels gestreden. Het EK moet plaatsvinden van 1 tot en met 15 augustus.

Op het UEC Super Cycling EK komen in twee weken tijd de wegwielrenners, de mountainbikers, de baanwielrenners en de BMX’ers in actie. Er zijn wedstrijden voor de elite, de categorie onder 23 en de junioren. De laatste twee disciplines zijn BMX freestyle en Grand Fondo, een massastart-wedstrijd.

De wielerunie UEC wil het evenement eens in de vier jaar organiseren. „Het bedenken van het Super-EK is een keerpunt in de activiteiten van de UEC. Wat enkele maanden geleden nog een ambitieus project leek, is nu werkelijkheid geworden”, zegt voorzitter Rocco Cattaneo. De UEC hoopt met het gecombineerde EK een groot bereik op tv in en buiten Europa te genereren.