Virgil van Dijk scoort bij zege Liverpool, goal Jurgen Ekkelenkamp tegen winnend Bayern

De hoekschop van Andrew Robertson na tien minuten was perfect aangesneden, waarna Van Dijk snoeihard de 0-1 binnen kopte. Het was de tweede treffer van het seizoen voor de mandekker. Roberston verzorgde een halfuur ook de assist bij de 0-2 van Alex-Oxlade Chamberlain. Na rust tekende Odsonne Edouard nog wel voor de aansluitingstreffer, maar in de slotfase besliste Fabinho vanaf elf meter de wedstrijd.

Liverpool loopt door de overwinning twee punten in op Manchester City. De achterstand is nu negen punten, maar The Reds hebben nog een wedstrijd tegoed.

Arsenal liet zondag punten liggen. Thuis tegen Burnley kwamen The Gunners niet verder dan 0-0.

Bayern wint ruim van Hertha BSC

Bayern München heeft op bezoek bij Hertha BSC met 1-4 gewonnen, ondanks twee na VAR ingrijpen afgekeurde goals. Corentin Tolisso en Thomas Müller zorgden voor een veilig marge bij rust. Na de pauze waren het Leroy Sané en Serge Gnabry die scoorden.

Jurgen Ekkelenkamp redde tien minuten voor tijd nog de eer voor de thuisploeg. Hij lobte de bal over Manuel Neuer heen, die enkele seconden daarvoor nog redding had gebracht.

Real Madrid speelt ternauwernood gelijk

Voor de tweede keer deze week heeft Elche zich een geduchte tegenstander voor Real Madrid getoond. Midweeks in de beker had de Koninklijke verlenging nodig om te winnen en in de competitie was het na negentig minuten weer gelijk (2-2). Daarmee mochten de Madrilenen zich nog gelukkig prijzen, want tien minuten voor tijd stond het nog 0-2 voor Elche.

Real Madrid had het zichzelf echter veel makkelijker kunnen maken, maar Karim Benzema miste na een halfuur een strafschop. Vervolgens nam Elche vlak voor rust de leiding met Lucas Boye. Een kwartier voor tijd leek het beslist te worden, toen Pere Milla de 0-2 maakte. Via Luka Modrid (strafschop) en Eder Militao redde Real in de slotfase toch nog een punt.

Door het gelijke spel heeft Real nu vier punten voorsprong op nummer twee Sevilla.

Dost scoort twee keer

Bas Dost heeft zijn visitekaartje afgegeven voor Club Brugge. De spits scoorde zondag twee keer op bezoek bij Standard Luik. Genoeg voor de zege voor de ploeg van Alfred Schreuder was het niet, want het werd 2-2.

Noa Lang dacht Club Brugge al vroeg op voorsprong te zetten na een schitterende aanval, maar zijn treffer werd geannuleerd. Kort daarop was het aan de andere kant wel raak via Mathieu Cafaro. Vijf minuten voor rust tekende Dost voor de gelijkmaker door al vallend een voorzet van Hans Vanaken binnen te knikken.

Bas Dost viert de 1-1 tegen Standard Luik Ⓒ ANP/HH

Direct na rust nam Luik weer de leiding via Renaud Emond, maar met een intikker trok Dost de stand binnen het uur weer gelijk. In de slotfase leek Brugge met een man minder nog te verliezen, maar een inzet van Niels Nkounkou werd van de lijn gekopt.

Club Brugge heeft nu zes punten achterstand op Union Sint-Gillis dat later dit weekend nog in actie komt.

Zege Nice

In de Franse competitie heeft OGC Nice met 0-2 gewonnen op bezoek bij FC Metz. Basisspelers Calvin Stengs en Pablo Rosario zagen in de tweede helft Khéphren Thuram en Amine Gouiri (strafschop) scoren.