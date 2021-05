Toch Champions League voor Juventus

Vreugde bij Juventus na de tweede treffer van Alvaro Morata. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Juventus gaat toch de Champions League in. De ploeg van Matthijs de Ligt, die in de rust in de kleedkamer achterbleef, won op de slotdag van de Serie A met 4-1 bij Bologna. Juventus profiteerde van het gelijkspel van Napoli tegen Helas Verona (1-1).