El Yaakoubi: ’Hypocriet om op de foto te gaan met de OneLove-banner’

„ De aanvoerdersband is niet afgepakt, in samenspraak hebben we dat besluit genomen. Ik moet er wel bij zeggen dat de club liet doorschemeren dat ze mij niet meer steunden als aanvoerder. Dat het misschien wel verstandig was om mijn band in te leveren”, aldus El Yaakoubi.

„In die week heb ik heel veel goede gesprekken gehad met de clubleiding en aangegeven om welke reden ik de OneLove-band niet draag. Ik ben die band natuurlijk niet gaan dragen, net zoals de eerste keer (ook in oktober vorig jaar weigerde El Yaakoubi de band om zijn arm te doen, red.). Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dat ik het op mijn eigen manier mocht uitdragen. Voor mij was dat dus ’respect’. Alleen werd ik er een minuut voor de warming-up mee geconfronteerd dat er ook een banner zou zijn en ik op de foto moest. Ik draag de OneLove-band niet om heel veel redenen. Hoe raar zou het dan zijn als ik bij een banner zou staan waar ook OneLove mee te maken heeft. Dat vind ik best wel hypocriet.”

Veters

El Yaakoubi: „Toen we het veld opkwamen voor de wedstrijd was ik in alle drukte in de kleedkamer vergeten om mijn veters te strikken. Mensen zeggen nu dat ik mijn veters ging strikken omdat ze een foto namen. Dat is helemaal niet waar. Ik wist al op voorhand dat ik niet op de foto zou gaan met de banner. Het is duidelijk dat ik niks te maken wilde hebben met de OneLove-actie. Uiteindelijk ben ik de dupe geworden van de slechte communicatie van de club.”

Polariseren

„De actie is nu allesomvattender gemaakt. Daar ben je wel te laat mee, dan zal je een nieuwe actie moeten starten. OneLove is voor mijn gevoel in het leven geroepen voor die specifieke community (de LHBTIQ-community, red.) . Als we heel eerlijk zijn, en dat vind ik wel kwalijk om te zien, geeft iedereen aan dat het tegen alle vormen van discriminatie en racisme is, maar als we dan gewoon even naar de feiten kijken, dan zien we bij elke talkshow of een moslim zitten of iemand van die community. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, is polariseren. En daar doe ik gewoon niet aan mee.”

Ook op Instagram gaat El Yaakoubi nog in op zijn situatie. „Te veel mensen vinden het moeilijk om te accepteren dat er verschillen zijn, daar moeten we aan werken. Werken aan een echte diverse en inclusieve samenleving waarin we elkaar niet hoeven te overtuigen, te dwingen, maar waar we elkaar in elkaars waarde laten en vooral spreken over overeenkomsten. De reden maakt niet uit, je echt vrij voelen is het belangrijkste!”