AC Milan krijgt tik van Napoli, Real Madrid verliest punten in Spanje

Internazionale, dat vrijdag al met 5-0 won van Salernitana, heeft met 43 punten vier punten meer dan Napoli en Milan. Atalanta staat vierde met 37 punten.

Napoli, dat in Milaan speelde zonder onder anderen Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly en Lorenzo Insigne en met Dries Mertens pas als late invaller, kwam al vroeg op voorsprong. Uit een corner van Piotr Zielinski in de 5e minuut kopte hij de 0-1 binnen.

Bekijk ook: Rick Karsdorp wint met AS Roma ruim bij landgenoten van Atalanta Bergamo

Milan probeerde daarna van alles om terug te komen, maar ook Zlatan Ibrahimovic en invaller Olivier Giroud kwamen niet tot scoren. Na een bal in de kluts, leek Franck Kessié in de slotfase de 1-1 te maken. Na ingrijpen van de VAR keurde scheidsrechter Davide Massa het doelpunt tot verbijstering van de spelers van Milan echter af vanwege Giroud, die in buitenspel op de grond lag.

Spanje

Koploper Real Madrid heeft in de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Cádiz 2 kostbare punten laten liggen. Het duel eindigde in 0-0. Ondanks een groot overwicht kwam Real Madrid voor de rust niet tot scoren. Ook na de pauze grossierde de ploeg van trainer Carlo Ancelotti in balbezit en kansen. De bevrijdende openingstreffer bleef echter uit.

Coronabesmettingen

Bij Real ontbraken zes spelers die zijn besmet met het coronavirus. Het waren Luka Modric, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo, Marcelo en Andriy Loenin.

"null"

De Belgische aanvaller Eden Hazard was voor de eerste keer in drie maanden weer eens basisspeler bij Real Madrid. "Hij staat aan de aftrap, omdat hij goed heeft getraind en omdat hij het heeft verdiend. Niet omdat er zoveel afwezigen zijn", lichtte trainer Carlo Ancelotti vooraf toe.

Bekijk ook: Spaanse media vegen vloer aan met Frenkie de Jong en prijzen nieuwe talenten

Bekijk ook: FC Barcelona ontsnapt thuis aan flater tegen laagvlieger Elche

Hazard begon voor het laatst in de basis in een competitiewedstrijd op 19 september tegen Valencia (2-1). Daarna belandde de Belg in een reserverol. Hij stond in de laatste twaalf competitiewedstrijden maar 68 minuten op het veld. Tegen Cádiz speelde Hazard het volledige duel, maar ook hij kon geen hoofdrol vervullen.

Real Madrid leidt met 43 punten, op 6 punten gevolgd door Sevilla, dat nog een wedstrijd moet inhalen. De nummer 2 versloeg titelhouder Atlético Madrid met 2-1. FC Barcelona won met 3-2 van Elche. De ploeg van trainer Xavi staat met 27 punten op de zevende plek.