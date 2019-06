Forse schorsing Neymar blijft staan

De disciplinaire straf voor de aanvaller van Paris Saint-Germain wegens het beledigen van de arbitrage blijft staan, meldt de Europese voetbalbond woensdag. De Braziliaanse sterspeler haalde na de uitschakeling van zijn Franse club in de Champions League door Manchester United hard uit op Instagram.

Neymar wond zich op over een ingreep van de arbitrage in de blessuretijd van de return in Parijs (1-3). Scheidsrechter Damir Skomina wees na interventie van de VAR naar de stip, nadat een schot van Diogo Dalot op de elleboog van Presnel Kimpembe was gekomen. Manchester United benutte de penalty en de Engelse club bereikte daardoor alsnog de kwartfinales waarin Barcelona te sterk was.

„Dit is een schande!”, betoogde Neymar, die in dat duel ontbrak vanwege een voetblessure. „Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen nou zijn hand achter zijn rug houden?”