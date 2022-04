Katwijk-speler na oproep voor nationale ploeg Somalië: ’Volkslied kende ik maar een beetje'

De oproep van de Nederlandse bondscoach Pieter de Jongh kwam voor Suleiman uit het niets. „Ik werd op een zondagmiddag gebeld toen ik bij mijn ouders in Hoorn op de bank zat. Ik heb niet meteen antwoord gegeven. Moest het even laten bezinken. Toen ben ik erover gaan nadenken en sprak ik erover met mijn ouders en natuurlijk ook met Katwijk”, aldus de voetballer bij Omroep West.

Dat Katwijk een belangrijke stem had in het besluit, is niet zo gek. Tegelijkertijd met zijn uitverkiezing om het geboorteland van zijn ouders te vertegenwoordigen, zat zijn club in een belangrijke reeks in de competitie. Uiteindelijk kreeg Suleiman toestemming om naar de nationale ploeg af te reizen. „Toen ik daar zat heb ik natuurlijk iedere wedstrijd die ze hebben gespeeld, gevolgd. Soms heb ik live gekeken, maar ook via een livescoreapp. Dan keek ik snel hoeveel het stond. Jammer genoeg kreeg ik niet veel goede tussenstanden door.”

Toch genoot hij zeker wel van zijn buitenlandse avontuur. „Zeker nu ik alles eindelijk heb kunnen bevatten. Toen ik net geselecteerd was, bleef het rustig. Vanaf het moment dat ik landde en de kwalificatiewedstrijden steeds dichterbij kwamen, merkte ik dat ik het toch niet gewend was. Toen kwam er best veel op mij af. Ik merkte het vooral door social media. Er werden dingen over mij geplaatst en ik werd continue getagd. Mensen reageerden ook onder berichten met mijn naam. Schreven ze: hij moet spelen.”

Volkslied

Naast trainingsuren op het voetbalveld, moest hij nog iets bijschaven. Het volkslied kende Suleiman namelijk niet helemaal. „Dat heb ik daar snel geleerd. Even geoefend met de jongens onderling. Ik wilde wel mee kunnen zingen als het zover was.”

Toch heeft hij het volkslied nog niet met zijn ploeggenoten kunnen zingen. Hij debuteerde en scoorde dan wel in een oefenwedstrijd tegen AZAM FC uit Tanzania voor het land, maar mocht in de twee daaropvolgende interlands tegen Swaziland voor kwalificatie voor de Afrika Cup niet opdraven. Toch lijkt een officieel debuut lijkt er in de toekomst wel in te zitten. „We hebben ons niet gekwalificeerd voor de Afrika Cup van 2023’, zegt de Katwijk-aanvaller. ’Maar in de toekomst moeten we ons plaatsen. Ze willen er wat aan doen, dat we ons sneller voor een toernooi kwalificeren. Onder andere door vaker bij elkaar te komen en meer wedstrijden te spelen. Ik denk dat ik dan ook mee mag. De kritiek die ik kreeg was positief.”