Nicolai Jørgensen verruilt Feyenoord definitief voor Turks avontuur

Jørgensen laat Feyenoord met een goed gevoel achter, zo vertelt hij op de clubsite. „Ik heb hier prachtige jaren meegemaakt en successen geboekt. Maar de herinneringen die me vooral bij zullen blijven zijn die aan de supporters, die me door dik en dun hebben gesteund. Ik zal hen, de organisatie en de stad ongelooflijk missen. Rotterdam en Feyenoord hebben een speciaal plekje in mijn hart.”

Technisch directeur Frank Arnesen zegt dat Kasimpasa een oplossing bood voor Feyenoord en Jørgensen. „Nicolai is een geweldige voetballer die heel veel voor de club betekend heeft, niet in de laatste plaats vanwege zijn essentiële rol in het kampioensjaar. Toen hij deze zomer aangaf dat hij verder wilde kijken, hebben we samen gezocht naar een goede oplossing. Die heeft zich aangediend in de vorm van Kasimpasa. Feyenoord wenst hem daar heel veel succes.”

Feyenoord nam Jørgensen in de zomer van 2016 voor drie miljoen euro over van FC Kopenhagen. De Deen kende vooral een uitstekend eerste seizoen waarin hij met de Rotterdammers landskampioen werd en liefst 21 keer tot scoren kwam. Begin januari leek Feyenoord te cashen toen Newcastle United zeventien miljoen euro bood voor Jørgensen. De Rotterdammers sloegen het bod echter af, maar zullen zich nu wel achter de oren krabben nu de Deen transfervrij de deur uitloopt.