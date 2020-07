Chaos compleet voor gedegradeerd Norwich

Voor de ploeg van doelman Tim Krul werd degradatie uit de Premier League vorige week al een feit, door een kansloze nederlaag tegen West Ham United (0-4). Tegen Burnley raakten de ’Canaries’ na 35 minuten eerst middenvelder Emiliano Buendia kwijt. Op advies van de VAR trok scheidsrechter Kevin Friend de rode kaart, omdat de Argentijn een elleboog zou hebben gegeven. Kort voor rust moest ook spits Josip Drmic van het veld. De Zwitser kwam wild inglijden op de enkels van Erik Pieters en kreeg eveneens rood.

Uit de vrije trap die daarop volgde, opende Chris Wood de score. De Nieuw-Zeelandse spits passeerde Krul met een omhaal. De Haagse doelman van Norwich voorkwam met een paar goede reddingen dat de achterstand verder opliep. Krul was 10 minuten voor tijd echter kansloos toen zijn ploeggenoot Ben Godfrey, zonder een speler van Burnley in de buurt, een voorzet van Pieters knullig in eigen doel werkte. Burnley heeft met 54 punten nog een kleine kans op Europees voetbal.

