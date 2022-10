FC Zürich dient klacht in bij UEFA na bezoek aan PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Badmintonner Caljouw vroeg uitgeschakeld op Dutch Open

21.36 uur: Mark Caljouw is in de achtste finale van het enkelspel van de Yonex Dutch Open uitgeschakeld. De 27-jarige, als eerste geplaatste Nederlander verloor in het Topsportcentrum Almere in twee games van de Deen Magnus Johannesen: 21-15 21-12.

Aram Mahmoud plaatste zich wel voor de kwartfinales. Hij won in drie games van de als zevende geplaatste Braziliaan Ygor Coelho: 21-18 18-21 22-20. Joran Kweekel strandde net als Caljouw in de achtste finale. Hij verloor in drie games van de Belg Julien Carragi: 21-13 18-21 17-21. Cheryl Seinen en Debora Jille bereikten de kwartfinales in het vrouwendubbel. Het als tweede geplaatste duo won in twee games (21-9 21-1) van de Britten Annie Lado/Abbygael Harris.

In het gemengd dubbel gingen Selena Piek en Robin Tabeling naar de kwartfinales vanwege een opgave bij tegenstanders Brian Wassink en Alyssa Tirtosentono. Wassink kon vanwege een blessure niet meer in actie komen.

Ruben Jille en Ties van der Lecq, als eerste geplaatst in Almere, verloren van Marcus Rindshøj en Andreas Søndergard. In een spannende partij waren de Denen net iets sterker: 21-19 19-21 23-21.

FC Zürich dient klacht in bij UEFA over behandeling fans bij PSV

21.29 uur: FC Zürich dient een klacht in bij de UEFA over de gebeurtenissen rondom de wedstrijd in de Europa League tegen PSV van afgelopen donderdag. De Zwitsers sturen een protestbrief naar de voetbalbond, melden ze op de website.

„Vanwege de onacceptabele omgang met de supporters van FCZ en de officials bij de stadiontoegang in de vierde groepswedstrijd van de Europa League tegen PSV, zal FC Zürich een protestbrief bij de UEFA inleveren”, schrijft de club.

Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd van PSV tegen FC Zürich was het onrustig op de Markt in Eindhoven. Supporters gooiden onder meer met meubilair van horecagelegenheden en zochten de confrontatie met de politie. Daarbij raakten drie agenten lichtgewond en werden vier supporters van FC Zürich aangehouden.

Na ingrijpen van de Mobiele Eenheid werden de supporters van beide clubs gescheiden van elkaar naar het stadion begeleid. Veel meegekomen fans van de Zwitserse club besloten al voor het duel terug te reizen naar Zwitserland. PSV won de wedstrijd in Eindhoven met 5-0.

Winnares marathon Boston 2021 voorlopig geschorst vanwege doping

17.28 uur: De Keniaanse marathonloopster Diana Kipyokei, in 2021 winnares van de marathon van Boston, is voorlopig geschorst vanwege het gebruik van het verboden middel triamcinolone acetonide, zo heeft de Atletiek Integriteitsunie (AIU) bekendgemaakt. Ook haar landgenote Betty Wilson Lempus is vanwege dezelfde dopingovertreding voorlopig geschorst.

Kipyokei won in 2021 de marathon van Boston in een tijd van 2.24.45. In 2020 won ze de marathon van Istanbul.

Tien Keniaanse atleten hebben sinds vorig jaar positief getest op het verboden middel. Kipyokei en Wilson Lembus zijn ook aangeklaagd voor het hinderen van het onderzoek van de AIU door het geven van valse informatie of documenten.

Spaanse coureur Palou maakt F1-debuut voor McLaren in training

16.04 uur: Alex Palou maakt volgende week zijn debuut in de Formule 1 namens McLaren. De Spanjaard rijdt de eerste vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de auto van Daniel Ricciardo. Palou werd vorig jaar kampioen in de Amerikaanse IndyCar Series.

Ook Pato O’Ward zal deelnemen aan een vrije training namens McLaren. De Mexicaan maakt in november zijn debuut tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi in de auto van Lando Norris. Ook O’Ward heeft ervaring in de IndyCar Series.

Teambaas Andreas Seidl denkt dat de ervaring van Palou „nuttig is voor het team.” Zo kan Palou feedback geven over de auto van McLaren. Tegelijkertijd ziet McLaren een mogelijkheid om zowel Palou als O’Ward als coureurs te evalueren. „Het is een geweldige kans voor hen om hun vaardigheden te laten zien op het wereldtoneel van de Formule 1”, aldus Seidl.

De vrije trainingen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten beginnen op vrijdag 21 oktober. De race vindt op zondag 23 oktober plaats.

EK wielrennen gaat volgend jaar door heel Drenthe

15.22 uur: De provincie Drenthe heeft de start- en finishlocaties voor de EK wielrennen op de weg van 2023 bekendgemaakt. De tijdritten zijn in Emmen, terwijl de diverse wegwedstrijden door de hele provincie worden verreden.

In het voorlopige programma zijn Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Assen als startplaatsen opgenomen. De finishlocatie voor de wegwedstrijden is de bekende VAM-berg, waarop de afgelopen jaren al meerdere wielerwedstrijden werden gehouden.

„Nu de start- en finishgemeenten bekend zijn, kan begonnen worden met het organiseren van het wielerfeest”, zegt sportgedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe. „Hopelijk maken de inwoners van Drenthe er ook een prachtig volksfeest van.”

Ook de Europese wielerbond UEC kijkt uit naar het evenement in Drenthe, zegt voorzitter Enrico Della Casa. „Het idee van meerdere start- en finishgemeenten spreekt ons enorm aan. Het is duidelijk dat de hele provincie Drenthe betrokken is bij dit evenement. Daar zijn wij blij mee.”

In januari komen afgevaardigden van de UEC naar Drenthe om de routes te keuren. De exacte routes worden op een later moment officieel bekendgemaakt.

De Europese kampioenschappen zijn volgend jaar van 19 tot en met 24 september.

FC Twente-verdediger Hilgers onzeker voor duel met FC Groningen

12.59 uur: Het is nog niet zeker of verdediger Mees Hilgers van FC Twente zondag speelt in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. Hilgers viel afgelopen zondag geblesseerd uit in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0).

Trainer Ron Jans kan in ieder geval niet beschikken over drie andere spelers uit zijn selectie. Zo is Václav Cerny geschorst na zijn rode kaart tegen Feyenoord en zijn Christos Tzolis en Michal Sadílek geblesseerd. Aanvaller Denilho Cleonise trainde deze week weer mee en is inzetbaar. Vorige week ontbrak hij tegen Feyenoord vanwege een blessure aan zijn elleboog.

Ondanks de afwezige spelers heeft Jans vertrouwen in het duel met FC Groningen. „We hebben maandag een nuttige en goede oefenwedstrijd gespeeld tegen Go Ahead Eagles (4-0). We hebben goed getraind deze week en de bezieling was ook weer goed. Kom maar op.”

FC Groningen staat na negen wedstrijden op de vijftiende plaats met 9 punten. FC Twente neemt de vijfde plek in met 16 punten uit negen wedstrijden.

Kamminga mist net als Toussaint start wereldbeker

12.28 uur: Zwemmer Arno Kamminga ontbreekt volgende week bij de start van de wereldbeker kortebaan in Berlijn. De 26-jarige Katwijker, vorig jaar winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen, heeft gas terug genomen om zowel fysiek als geestelijk te herstellen van een zwaar seizoen. De schoolslagspecialist voelde zich afgelopen zomer niet lekker tijdens de WK in Boedapest en bleek later besmet te zijn met het coronavirus.

Kamminga deed in augustus nog wel mee aan de EK in Rome, maar na een teleurstellend optreden op de 100 meter schooslag (zevende) trok hij zich terug. De Katwijker won in Rome nog wel goud met de estafetteploeg op de 4x100 wissel.

„We streven ernaar om Arno rustig en met de juiste stappen weer wedstrijdfit te krijgen”, zegt bondscoach Mark Faber. „Dit zal nog wat tijd kosten. Zodra Arno zich kan meten met de besten, gaat hij weer aan wedstrijden meedoen.” Kamminga hoopt half december naar Melbourne te kunnen voor de WK kortebaan.

Kira Toussaint ontbreekt volgende week ook in Berlijn. De rugslagspecialiste liep vorige week tijdens een training bij het aantikken een breukje in haar linkermiddelvinger op. Faber hoopt dat Toussaint bij de wereldbekers in Toronto (28-30 oktober) en Indianapolis (3-5 november) wel kan meedoen.

De bondscoach neemt twintig zwemmers mee naar Duitsland, onder wie Marrit Steenbergen. Zij pakte bij de EK in Rome maar liefst zeven medailles, waarvan vier gouden. Zo werd Steenbergen Europees kampioene op de 100 en 200 meter vrije slag.

De komende weken kunnen de zwemmers zich plaatsen voor de WK, die van 13 tot en met 18 december wordt gehouden in Australië.

VVV-Venlo deelt drie stadionverboden uit na ongeregeldheden

10.46 uur: VVV-Venlo heeft drie stadionverboden opgelegd na ongeregeldheden bij de uitwedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade. Een groep VVV-supporters misdroeg zich vorige week vrijdag rond het stadion van Roda en zocht de confrontatie met de ME.

De Venlose club startte direct een onderzoek. „In het kader van dat onderzoek zijn nu drie stadionverboden uitgedeeld voor het aanrichten van schade en geweldpleging”, meldt de club op de website. „Eén persoon heeft een stadionverbod van achttien maanden gekregen en twee personen zijn dertig maanden niet welkom in voetbalstadions. VVV betreurt het dat een kleine groep het verpest voor de overgrote meerderheid en distantieert zich van de acties van deze groep.” De club zegt dat het onderzoek doorgaat en dat mogelijk meer stadionverboden volgen.

VVV verloor de Limburgse derby bij Roda JC met 4-1. De Venlose club besloot eerder al om aangifte te doen tegen de fans van Roda JC die na de wedstrijd bussen met daarin VVV-supporters bekogelden met stenen. Daardoor sneuvelden de ruiten van meerdere bussen, „maar zijn bovenal supporters van VVV in gevaar gekomen”, meldde de club eerder.

VVV staat na tien wedstrijden op de zesde plaats in de eerste divisie.

Vier kandidaten voor organisatie EK voetbal vrouwen in 2025

10.03 uur: Vier kandidaten hebben zich bij de Europese voetbalbond UEFA gemeld voor de organisatie van het EK voor vrouwen in 2025. Frankrijk, Polen en Zwitserland hebben zich kandidaat gesteld om het Europese titeltoernooi te huisvesten. Ook kwam een gemeenschappelijk bid van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden binnen bij de UEFA.

De Europese bond maakt in januari volgend jaar bekend waar het EK van 2025 wordt gehouden. Dit jaar vond het EK voor vrouwen in Engeland plaats. De Engelse voetbalsters grepen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de Europese titel. In 2017 organiseerde Nederland het EK. Destijds wonnen de voetbalsters van Oranje, ook met Wiegman als bondscoach, de titel.

Nederland probeert samen met Duitsland en België de organisatie van het WK voor vrouwen in 2027 binnen te halen.

Swiatek overtreft Wozniacki met 61e zege van het jaar

08.20 uur: Iga Swiatek heeft in San Diego haar 61e overwinning van het seizoen gevierd. De Poolse nummer 1 van de wereld bereikte de kwartfinales op het Amerikaanse hardcourt door de Chinese Zheng Qinwen in drie sets te verslaan: 6-4 4-6 6-1. Met zege nummer 61 van het jaar overtrof Swiatek de prestatie van de Deense Caroline Wozniacki in 2017, die toen 60 partijen won.

„Ik had zo’n seizoen vooraf niet verwacht, ik ben behoorlijk verrast”, zei de 21-jarige Poolse, die dit jaar al zeven toernooien won, waaronder Roland Garros en de US Open. „Ik dacht dat ik mijn top zou bereiken als ik 24 of 25 jaar ben en voldoende ervaring zou hebben. Maar ik speel dit jaar al heel goed.”

Swiatek bereikte afgelopen week de finale in Ostrava, maar daarin verloor ze van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Dat betekende pas haar achtste nederlaag van dit jaar. In San Diego neemt de Poolse het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Coco Gauff, die won van Bianca Andreescu uit Canada (6-4 4-6 6-3). Swiatek versloeg de 18-jarige Gauff dit jaar in de finale van Roland Garros. Ook hun twee voorgaande duels werden in twee sets gewonnen door de Poolse.

De Amerikaanse Serena Williams won in 2013 maar liefst 78 partijen en veroverde dat jaar elf WTA-titels.

Motorcoureur Van den Goorbergh breekt pols en mist GP Australië

07.34 uur: Motorcoureur Zonta van den Goorbergh heeft zijn linkerpols gebroken tijdens de eerste vrije training in de Moto2 voor de Grote Prijs van Australië. De 16-jarige Brabander moet daardoor zondag de race op het circuit van Phillip Island overslaan. Van den Goorbergh, bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2, ging al vroeg in de training onderuit.

Uit onderzoek in het medisch centrum op het circuit bleek dat de jonge coureur uit Breda zijn linkerpols had gebroken. De zoon van oud-topcoureur Jurgen van den Goorbergh mag daarom niet racen in Australië.

Na drie crashes in het begin van de sessie besloot de organisatie de rode vlag uit te hangen, ten teken dat de training werd stilgelegd. De wind en soms wat regen zorgden voor verraderlijke omstandigheden op Phillip Island. Ook na de hervatting van de training schoven enkele coureurs onderuit.

De motorcoureurs zijn voor het eerst sinds 2019 weer in Australië. De afgelopen twee jaar ging de GP op Phillip Island niet door vanwege de coronapandemie.