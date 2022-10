Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

VVV-Venlo deelt drie stadionverboden uit na ongeregeldheden

10.46 uur: VVV-Venlo heeft drie stadionverboden opgelegd na ongeregeldheden bij de uitwedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade. Een groep VVV-supporters misdroeg zich vorige week vrijdag rond het stadion van Roda en zocht de confrontatie met de ME.

De Venlose club startte direct een onderzoek. „In het kader van dat onderzoek zijn nu drie stadionverboden uitgedeeld voor het aanrichten van schade en geweldpleging”, meldt de club op de website. „Eén persoon heeft een stadionverbod van achttien maanden gekregen en twee personen zijn dertig maanden niet welkom in voetbalstadions. VVV betreurt het dat een kleine groep het verpest voor de overgrote meerderheid en distantieert zich van de acties van deze groep.” De club zegt dat het onderzoek doorgaat en dat mogelijk meer stadionverboden volgen.

VVV verloor de Limburgse derby bij Roda JC met 4-1. De Venlose club besloot eerder al om aangifte te doen tegen de fans van Roda JC die na de wedstrijd bussen met daarin VVV-supporters bekogelden met stenen. Daardoor sneuvelden de ruiten van meerdere bussen, „maar zijn bovenal supporters van VVV in gevaar gekomen”, meldde de club eerder.

VVV staat na tien wedstrijden op de zesde plaats in de eerste divisie.

Vier kandidaten voor organisatie EK voetbal vrouwen in 2025

10.03 uur: Vier kandidaten hebben zich bij de Europese voetbalbond UEFA gemeld voor de organisatie van het EK voor vrouwen in 2025. Frankrijk, Polen en Zwitserland hebben zich kandidaat gesteld om het Europese titeltoernooi te huisvesten. Ook kwam een gemeenschappelijk bid van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden binnen bij de UEFA.

De Europese bond maakt in januari volgend jaar bekend waar het EK van 2025 wordt gehouden. Dit jaar vond het EK voor vrouwen in Engeland plaats. De Engelse voetbalsters grepen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de Europese titel. In 2017 organiseerde Nederland het EK. Destijds wonnen de voetbalsters van Oranje, ook met Wiegman als bondscoach, de titel.

Nederland probeert samen met Duitsland en België de organisatie van het WK voor vrouwen in 2027 binnen te halen.

Swiatek overtreft Wozniacki met 61e zege van het jaar

08.20 uur: Iga Swiatek heeft in San Diego haar 61e overwinning van het seizoen gevierd. De Poolse nummer 1 van de wereld bereikte de kwartfinales op het Amerikaanse hardcourt door de Chinese Zheng Qinwen in drie sets te verslaan: 6-4 4-6 6-1. Met zege nummer 61 van het jaar overtrof Swiatek de prestatie van de Deense Caroline Wozniacki in 2017, die toen 60 partijen won.

„Ik had zo’n seizoen vooraf niet verwacht, ik ben behoorlijk verrast”, zei de 21-jarige Poolse, die dit jaar al zeven toernooien won, waaronder Roland Garros en de US Open. „Ik dacht dat ik mijn top zou bereiken als ik 24 of 25 jaar ben en voldoende ervaring zou hebben. Maar ik speel dit jaar al heel goed.”

Swiatek bereikte afgelopen week de finale in Ostrava, maar daarin verloor ze van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Dat betekende pas haar achtste nederlaag van dit jaar. In San Diego neemt de Poolse het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Coco Gauff, die won van Bianca Andreescu uit Canada (6-4 4-6 6-3). Swiatek versloeg de 18-jarige Gauff dit jaar in de finale van Roland Garros. Ook hun twee voorgaande duels werden in twee sets gewonnen door de Poolse.

De Amerikaanse Serena Williams won in 2013 maar liefst 78 partijen en veroverde dat jaar elf WTA-titels.

Motorcoureur Van den Goorbergh breekt pols en mist GP Australië

07.34 uur: Motorcoureur Zonta van den Goorbergh heeft zijn linkerpols gebroken tijdens de eerste vrije training in de Moto2 voor de Grote Prijs van Australië. De 16-jarige Brabander moet daardoor zondag de race op het circuit van Phillip Island overslaan. Van den Goorbergh, bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2, ging al vroeg in de training onderuit.

Uit onderzoek in het medisch centrum op het circuit bleek dat de jonge coureur uit Breda zijn linkerpols had gebroken. De zoon van oud-topcoureur Jurgen van den Goorbergh mag daarom niet racen in Australië.

Na drie crashes in het begin van de sessie besloot de organisatie de rode vlag uit te hangen, ten teken dat de training werd stilgelegd. De wind en soms wat regen zorgden voor verraderlijke omstandigheden op Phillip Island. Ook na de hervatting van de training schoven enkele coureurs onderuit.

De motorcoureurs zijn voor het eerst sinds 2019 weer in Australië. De afgelopen twee jaar ging de GP op Phillip Island niet door vanwege de coronapandemie.