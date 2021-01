Remco Evenepoel komende weken nog niet op de fiets

Evenepoel had afgelopen woensdag al laten weten dat hij een terugslag in zijn revalidatie ondervindt en meer tijd nodig heeft om weer helemaal fit te worden voor het nieuwe seizoen. Het Belgische talent kwam in augustus in de Ronde van Lombardije zwaar ten val waarbij hij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong opliep.

„Schijnbaar is de aangroei aan het bot toch niet zo snel gegaan als iedereen dacht”, zei Lefevere. „Hij had pijn, maar heeft dat niet gezegd. Hij dacht dat het een deel van de revalidatie was.”

Lefevere laat weten dat ze bij de ploeg geen enkel risico nemen. „We hoopten dat hij vanaf morgen weer zou fietsen. Waarschijnlijk blijft hij nog eens drie weken van de fiets. Dan komen we uit op 8 februari, exact drie maanden voor de start van de Giro d’Italia.”

Evenepoel had al gezegd dat hij de Ronde van Italië en de Olympische Spelen tot zijn hoofddoel heeft gemaakt. „Ik lig niet achter op schema, er is geen paniek”, zei hij vorige week nog.