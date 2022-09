Premium Het beste van De Telegraaf

Achter extase rond Evenepoel schuilt een groot gevaar

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Remco Evenepoel is na Giro-winnaar Johan De Muynck in 1978 de eerste Belg is die een grote ronde wint. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Vuelta-zege van Remco Evenepoel heeft bijkans voor meer pagina’s in de Belgische kranten gezorgd dan het overlijden van Queen Elizabeth II in de Engelse tabloids. De manier waarop het supertalent België na 44 jaar bevrijdde van de droogte in grote rondes, laat het land verdrinken in een Evenepoel-gekte. De hoofdrolspeler liet zijn emoties de vrije loop, zoals veel van zijn landgenoten die naar Madrid waren afgereisd - maar ook thuis - al dagen feestvieren. Aan de ene kant zijn het prachtige taferelen, maar het verleden leert dat achter de extreme heldenverering een groot gevaar schuilt.