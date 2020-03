Bo Bendsneyder eenmalig in de schijnwerpers van MotoGP

In tegenstelling tot de MotoGP-coureurs gaat Bo Bendsneyder komend weekeinde wel gewoon van start in Qatar. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De onderdanen van de koningsklasse zijn dit weekeinde bij de start van het MotoGP-seizoen in Qatar gepromoveerd en mogen zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd eensklaps de hoofdrol vertolken. Het is het gevolg van de coronacrisis die de crème de la crème van de motorwegracesport heeft weggehouden uit het kleine oliestaatje. Daardoor heeft promotor Dorna besloten de Moto2, die in de MotoGP-weekenden het supportprogramma opvult, als topattractie op te voeren. De raceklasse met onder anderen de Nederlandse deelnemer Bo Bendsneyder treedt daarmee uit de schaduw van de afwezige wereldkampioen Marc Marquez en zijn kornuiten.