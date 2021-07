Zilveren Tom Dumoulin besluit loopbaan te vervolgen na emotionele achtbaan

Tom Dumoulin met zijn zilveren medaille. Ⓒ ANP

Op het moment dat hij zich realiseerde wat hij had gepresteerd, kwamen de tranen. De emotionele achtbaan waarin Tom Dumoulin vanaf het begin van dit jaar - of eigenlijk al veel eerder - zat, kreeg een geweldige apotheose tijdens de Olympische Spelen. Een paar weken geleden vertelde de Limburger dat hij al een gat in de lucht zou springen met brons in de tijdrit, maar het werd achter zijn ongenaakbare Jumbo-Visma-ploeggenoot Primoz Roglic, die 1.01 sneller was, zelfs fantastisch zilver. ,,Ik ben vooral trots en blij”, zei de Limburger die tevens bekendmaakte dat hij zijn loopbaan vervolgt.