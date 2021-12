Nieuwe trainer Man United: ’Ik kan aanbevelen met mij te blijven werken’

„Het is duidelijk dat het team veel jonge, getalenteerde spelers heeft. Het belangrijkste doel voor mij is om meer evenwicht te brengen”, aldus Rangnick. „Als Manchester United je benadert voor een soortgelijke rol, kun je geen nee zeggen. Het is een van de grootste clubs, zo niet de grootste club ter wereld. Ik ben enthousiast om te werken met de spelers die we hier hebben.”

Hypothetisch

In principe maakt Rangnick na dit seizoen plaats voor een nieuwe trainer en gaat hij in Manchester verder in een adviserende rol. „Als we het goed doen en dat evenwicht vinden, zou ik kunnen aanbevelen om met mij te blijven werken. Het is allemaal hypothetisch, daar kunnen we nu nog niet over praten”, zei de 63-jarige Duitser.

Volgens de nieuwe trainer, die wel tevreden is over de breedte van zijn selectie, is „het gat met de top-3 groot.” Daarmee doelt hij op de achterstand op Manchester City, Chelsea en Liverpool. „Ik ben ambitieus, maar we moeten wel realistisch zijn. Als je kijkt naar het aantal tegendoelpunten, dan zijn dat er twee per wedstrijd. Dat is te veel. In voetbal gaat het naar mijn mening om het toeval uitsluiten.”

Inside info

Rangnick volgt Ole Gunnar Solskjaer op. De Noor werd vorige maand ontslagen, maar nam nog wel uitgebreid de tijd zijn opvolger bij te praten. „Ik sprak afgelopen zondag bijna twee uur met Ole. Hij heeft me telefonisch alle ’inside information’ over het team gegeven.”

Donderdagavond werd bekend dat Rangnick niet wordt geassisteerd door Michael Carrick, de assistent van Solskjaer. „Ik heb meer dan een uur met Michael gesproken en geprobeerd hem over te halen, maar hij had een pauze nodig en ik begrijp zijn beslissing”, aldus de nieuwe trainer. Met Carrick nog op de bank won United donderdagavond met 3-2 van Arsenal. Cristiano Ronaldo was twee keer trefzeker voor de nummer 7 van de Premier League.

