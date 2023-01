Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Jacques en Thierry Brinkman over oude en nieuwe tijden Jacques Brinkman: ’Ik heb gasten met de grond gelijk gemaakt’

Door Steven Kooijman

Jacques Brinkman (r.) samen met zijn zoon Thierry. „Ik heb jongens met de grond gelijk gemaakt, dat ging heel ver. Dat zou in deze tijden van grensoverschrijdend gedrag echt niet meer kunnen”, zegt senior. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

In totaal speelden ze vier WK-finales, de Brinkmannen. Vandaag opent Oranje-captain Thierry (27) in het Indiase Rourkela de jacht op zijn eerste wereldtitel, de prijs die Jacques (56) in de vorige eeuw tweemaal won. Eén ding is in gesprek met vader en zoon Brinkman kraakhelder: de tijden zijn veranderd. „Ik heb gasten met de grond gelijk gemaakt, dat zou nu niet meer kunnen.”