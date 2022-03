PSV-legende Luc Nilis wordt spitsentrainer bij KRC Genk-jeugd

„Zo komt een van de allerbeste Limburgse voetballers ooit een beetje terug thuis”, klinkt het. „Luc kwam als jong talent in het eerste elftal van Winterslag en de Zonhovenaar werd daarna een zeer geliefde vedette bij Anderlecht en een echte legende bij PSV. In Eindhoven was hij ook al als spitsentrainer aan de slag.”

„Genk is een topclub met een gewéldige jeugdacademie”, aldus Nilis. „Ik kijk ernaar uit om met die aanvallende talenten aan de slag te gaan, met hen aan details te werken en hen zo naar een hoger niveau te brengen.”

Geen betere traptechniek

Dimitri de Condé, Head of Football: „Met Luc Nilis halen we een echt Limburgs voetbalicoon naar onze club. In het verleden hadden we al enkele gesprekken, en ik ben blij dat we nu gaan samenwerken. Ik heb zelf nooit iemand gezien met een betere traptechniek dan Luc.”

Nilis gaat zich voornamelijk toeleggen op het begeleiden van de aanvallers van de oudste leeftijdscategorieën. Naast zijn nieuwe rol als spitsentrainer blijft Nilis ook actief als hoofdtrainer van Belisia Bilzen.

Bron: Het Nieuwsblad