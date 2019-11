Nadal ’geeft niks’ om nummer één

De Spanjaard staat voorafgaand aan het toernooi tweede op de wereldranglijst, achter Novak Djokovic. De Serviër heeft in Parijs veel punten te verdedigen. Djokovic verloor vorig jaar in de finale van Karen Khachanov, terwijl Nadal zich dat jaar had teruggetrokken wegens een blessure.

Bij het masterstoernooi verdedigt de huidige nummer één van de wereld 600 punten. Het verschil op de ATP-ranking tussen Djokovic en Nadal is 320 punten. Die extra druk op de schouders doet Nadal echter niks. „Als ik nummer één ben slaap ik net zo goed als dat ik tweede ben. Natuurlijk ben ik liever nummer één, maar ik kijk tevreden terug op het seizoen”, aldus de linkshandige tennisser tegen Marca. De laatste keer dat Nadal de wereldranglijst aanvoerde was exact een jaar geleden.

Nadal hoeft net zoals Djokovic niet in actie te komen in de eerste ronde. De Serviër staat in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Dusan Lajovic of Richard Gasquet. Nadal moet het opnemen tegen Casper Ruud of Adria Mannarino.