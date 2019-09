Van Bommel kijkt nog niet naar Ajax: ’Zien we morgen om 21 uur wel’

Mark van Bommel op de persconferentie. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Wat kan PSV van Sporting Portugal verwachten, nu Marcel Keizer er geen hoofdtrainer meer is? Interim-trainer Leonel Ponce koos tegen Boavista afgelopen weekend in ieder geval ’gewoon’ voor 4-3-3, maar wat de Portugese topclub doet is voor trainer Mark van Bommel niet het meest belangrijke.