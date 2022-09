Martens helpt PSG aan zege in voorronde Champions League

Martens opende in de 14e minuut uit een corner de score. De voetbalster die deze zomer FC Barcelona verruilde voor de club uit Parijs, begon in de basis net als landgenote Jackie Groenen die deze maand overkwam van Manchester United en haar debuut maakte voor de Parijse club. Lang kon PSG niet genieten van de voorsprong. Tien minuten later maakte Marika Bergman-Lundin gelijk voor de Zweedse ploeg.

In de slotfase van de tweede helft werd het toch nog 2-1 voor PSG. Kadidiatou Diani maakte in de 86e minuut de tweede treffer voor de ploeg van Martens en Groenen. Dat was ook de eindstand.

De ploegen spelen volgende week woensdag in Zweden de tweede wedstrijd. De winnaar over twee duels plaatst zich voor de groepsfase.