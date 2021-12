Radja Nainggolan bewondert kwaliteiten Noa Lang: ’Maar ik kan hem niet uitstaan’

Voetbal

Video: Lionel Messi ook ongenadig voor zoontjes

Lionel Messi legde dinsdag met twee treffers Club Brugge over de knie (4-1) in de Champions League, een dag later deed hij hetzelfde met zijn zonen Thiago (9), Mateo (5) en Ciro (3). Ditmaal niet op de mat in het Parc des Princes, maar die in zijn woonkamer.