Het mysterie Kim Clijsters

Keert Kim Clijsters ooit nog terug op de tennisbaan? Ⓒ AP

Wordt het Dubai in de Perzische Golf? Of Miami in haar nieuwe vaderland? Of elders en later? De jongste berichten suggereren dat Kim Clijsters volgende maand voor het eerst sinds 2 september 2020 weer de baan zal betreden. De 37-jarige Belgische is alvast fit en blessurevrij aan het trainen. Voor de rest alleen maar vraagtekens.