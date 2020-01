Vitesse deelt punten met FC Emmen

Vitesse blijft daardoor op de zesde plaats staan met 34 punten. FC Emmen heeft twaalf punten minder en staat twaalfde.

Bryan Linssen bracht Vitesse in de eerste helft op voorsprong, nadat hij al enkele goede kansen op de 1-0 had laten liggen. Emmen-verdediger Glenn Bijl schatte een lange pass van Navarone Foor verkeerd in, waardoor Linssen de openingstreffer kon binnenschieten.

FC Emmen zette in de tweede helft meer druk en kreeg enkele goede kansen op de gelijkmaker. In de 58e minuut kwam die er via Michael de Leeuw. De aanvaller scoorde uit de rebound, nadat Vitesse-doelman Remko Pasveer een schot van Marko Kolar had gekeerd.

