Heat wint na comeback in het laatste kwart ook tweede duel oostelijke NBA-finale

Jimmy Butler was net als in het eerste duel de grote man bij de Heat. Hij maakte 27 punten, 6 assists en pakte 8 rebounds. Hij leidde zijn ploeg in het laatste kwart naar de winst, waarin de Heat een achterstand van 12 punten wisten om te zetten in een voorsprong. Ook Caleb Martin en Bam Adebayo waren op dreef voor de Heat met respectievelijk 25 en 22 punten. Jayson Tatum was topscorer van de avond met 34 punten, maar hij kon de Celtics hiermee voor eigen publiek niet naar de overwinning leiden.

De twee ploegen ontmoeten elkaar zondag opnieuw, dit keer in Miami.

Bekijk hier een van de laatste punten in de wedstrijd van Butler.