Max Verstappen na kwalificatie: ’Weinig laten liggen’

„Ik denk niet dat ik veel heb laten liggen. Die laatste ronde was redelijk goed. Ik miste in de kwalificatie alleen beetje grip aan de achterkant, met name in de bochten met een lage snelheid.”

Verstappen start zondag aan de ’schone’ kant op de tweede startrij. Teamgenoot Alexander Albon staat naast hem, maar de Britse Thai was in de kwalificatie wel zes tienden van een seconde langzamer. Verstappen was de enige die Mercedes kon volgen.

Bekijk ook: Max Verstappen start bij GP van Bahrein vanaf derde plek achter Mercedessen

„Laten we zien hoe het morgen gaat in de race”, vervolgde de Nederlander. „Het is hier zwaar voor de banden, misschien kunnen we daar nog iets mee. Het zal moeilijk worden om Mercedes te verslaan. Hopelijk wordt het een enerverende race.”