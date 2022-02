Ferdy Druijf wil Vitesse nogmaals pijn doen

Druijf stond vorige week tegen Vitesse voor het eerst in de basis namens zijn nieuwe werkgever en mocht ook afgelopen weekend tegen Sturm Graz aan de aftrap verschijnen. ,,Het is lekker dat je zo’n goede start hebt gemaakt. Afgelopen wedstrijd hebben we 2-2 gespeeld tegen Sturm Graz. Dat gaf me zelf ook een goed gevoel. Ik denk dat ik al best ver ben met hoe ik ben opgenomen in de groep. Er wordt veel van mij verwacht en dat is voor mij alleen maar lekker. Tot nu toe zit ik er goed in. Ik heb het gevoel in een lijn omhoog zit. Maar ik verwacht nog veel meer van mezelf. Nog meer goals. Ik was heel blij met mijn goal tegen Vitesse, maar ik baalde ook van de grote kans die ik niet had benut. Ik hoop snel meer goals te maken.”

Hoewel Rapid de beste uitgangspositie heeft en kan bogen op prima statistieken uit het verleden tegen Nederlandse clubs in Europa – zowel Ajax, PSV als Feyenoord werden al eens uitgeschakeld door de Oostenrijkse Traditionsverein – is Druijf beducht voor Vitesse. Na de sterke eerste helft van Rapid in Wenen kwam Vitesse na rust heel wat overtuigender voor de dag en een gelijkspel had er zeker in gezeten.

,,Het wordt heel gelijkwaardig”, aldus Druijf. ,,Zij zijn uit op revanche. Wij zullen heel goed voor de dag moeten komen om hier weg te gaan met het resultaat dat we nodig hebben. Een gelijkspel zou genoeg zijn voor ons, maar daar gaan we uiteindelijk niet voor. We gaan voor weer een overwinning. Natuurlijk weten we dat het een lastige wedstrijd wordt, maar we moeten zorgen dat we alles geven en met een goed gevoel naar huis kunnen gaan. Dat is dan nu Oostenrijk.”