Afgeserveerde Wesley Koolhof vindt snel nieuwe partner

Het tennishuwelijk tussen Wesley Koolhof (l) en Nikola Mektic nadert zijn einde. Ⓒ Foto ANP/HH

Het leven van dubbelspecialist Wesley Koolhof is beslist niet saai. Hij meldde vorige week nog in deze krant dat zijn succesvolle samenwerking met Nikola Mektic volgend jaar een vervolg zou krijgen, maar de Nederlandse dubbelspecialist is alsnog terzijde geschoven door de Kroaat. Dat gebeurde kort voor ATP Finals in Londen, waar Koolhof en Mektic tijdens hun laatste gezamenlijke toernooi inmiddels al wel de halve finale hebben bereikt.