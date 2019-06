Trotse Van Dijk: ’We moeten verder’

„We zijn gewend om na een seizoen met onze club naar Oranje te komen”, zei Wijnaldum. „Vorig jaar verloren we de finale van de Champions League. Dan heb je nergens zin in”, doelde hij op een mislukte eindstrijd tegen Real Madrid (1-3). „Toen hadden we een rotgevoel, dit geeft alleen maar een enorme boost”, zei Van Dijk.

Wijnaldum en Van Dijk wonnen zaterdag met Liverpool de finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-0). Ze werden zondag voor een half miljoen uitzinnige supporters gehuldigd en arriveerden maandagavond in het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. Het duo werd opgewacht door hun ploeggenoten bij Oranje, die in de lobby van Cascade Resort een enthousiast ontvangstcomité vormden.

Van Dijk genoot bij binnenkomst van het applaus van zijn medespelers bij het Nederlands elftal. „Ze waren trots”, merkte hij. „Dat was mooi maar vanochtend hadden we ook alweer een teambespreking voor het duel met Engeland. We moeten verder. We willen die finale halen en dan ook winnen.”

Koeman gaf afgelopen week al aan dat hij Van Dijk en Wijnaldum graag wilde opstellen tegen de Engelsen. Hij moest wel even weten hoe het duo van Liverpool tegen de halve finale van de Nations League aankeek.