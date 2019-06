Van Dijk en Wijnaldum klaar voor clash met Engeland

Bondscoach Ronald Koeman oefende dinsdag met al zijn 23 internationals. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum waren voor het eerst van de partij. Zij wonnen zaterdag met Liverpool de Champions League.

Koeman oefende in de aanloop naar de halve finale van de Nations League tegen Engeland voor het eerst met een complete selectie. Zijn Britse collega Gareth Southgate beleefde een lastigere voorbereiding. De bondscoach van Engeland miste de afgelopen week zeven spelers van Liverpool en Tottenham Hotspur, de twee finalisten van de Champions League. Ross Barkley was afgelopen woensdag nog met Chelsea actief in de finale van de Europa League tegen Arsenal.

Oranje vliegt woensdag richting het noorden van Portugal. Koeman en zijn internationals trainen vanaf 18.30 uur Nederlandse tijd in Estádio D. Afonso Henriques van Guimarães, waar donderdag de halve finale tegen Engeland op het programma staat.

De winnaar van die ontmoeting speelt zondagavond in Estádio do Dragão in Porto de finale tegen Portugal of Zwitserland. Voor de verliezer staat een paar uur eerder in Guimarães de troostfinale van de Nations League op het programma.