Glorieus weekeinde vol rivaliteit binnen familie De Jong

„Ik word altijd heel zenuwachtig van de ritten van Michelle”, bekent Rijpma-de Jong na afloop. „Dit keer moest ik dan tegen haar. Dat was een beetje dubbel, maar vooral heel mooi. Feit blijft dat ik niet wil verliezen, óók niet van Michelle. Hahaha. Het belangrijkste is dat we allebei een WK-ticket hebben gewonnen. We halen het beste in elkaar naar boven. Ik ben supertrots op haar.”

De familie De Jong beleefde een glorieus optreden. Michelle gaat namelijk ook op de 500 meter naar de WK Afstanden, terwijl Antoinette zich naar de Nederlandse titel op de 1500 meter en 3000 meter knokte. „Onze missie is geslaagd”, besluit Antoinette.