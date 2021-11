Premium Het beste van De Telegraaf

Gure wind in Eredivisie Een spreekwoordelijke mindere dag of voorbode voor meer schrale tijden?

Een vangbal voor FC Twente-keeper Lars Unnerstall tijdens het duel met Feyenoord in de Grolsch Veste. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Het was afgelopen weekend een ronduit armetierige speelronde in de Eredivisie met saaie voetbalgevechten en op zondag zelfs maar vier goals in vijf wedstrijden. Zo weinig goals op een speeldag met zoveel wedstrijden is uitzonderlijk. De enige keer dat er op een speeldag met vijf duels minder werd gescoord in de Eredivisie was bijna dertig jaar geleden: in februari 1992. Los van het geringe aantal goals was het spelniveau bij de meeste wedstrijden ook niet om over naar huis te schrijven. Voetbalfans en analytici klaagden steen en been en vroegen zich af waar ze nou naar hadden zitten kijken.