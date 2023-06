Troostfinale van Oranje niet uitverkocht, Oranje traint met fitte groep

De troostfinale begint zondag om 15.00 uur. Kroatië en Spanje spelen zondagavond vanaf 20.45 uur de finale. Veel supporters van het Nederlands elftal hebben tickets voor de eindstrijd aangeschaft, in de hoop dat Oranje zich zou plaatsen.

Spelers die zondag een directe rode kaart krijgen zijn automatisch geschorst voor de volgende interland. Voor Oranje is dat een thuisduel met Griekenland in de EK-kwalificatie (7 september). Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Tyrell Malacia kregen woensdag een gele kaart in de verloren halve finale tegen Kroatië (2-4). Zij zijn niet geschorst als ze tegen Italië één gele kaart krijgen.

Oranje traint met fitte selectie

Het Nederlands elftal is met een fitte selectie aan de laatste training voor het duel met Italië. Bondscoach Ronald Koeman staat met 23 internationals op het veld in Zeist.

De jarige Jurriën Timber en Noa Lang zijn ook van de partij.