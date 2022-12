LIVE Marokko ziet voorsprong slinken, België moet aan de bak

Kroatië - België

België begint zonder Romelu Lukaku aan het beslissende groepsduel met Kroatië op het WK. Bondscoach Roberto Martínez vindt zijn topscorer nog onvoldoende fit om aan de aftrap te verschijnen. Aanvoerder Eden Hazard zit ook op de bank.

Lukaku miste het eerste groepsduel met Canada (1-0) en maakte na een langdurige hamstringblessure geen indruk tijdens een korte invalbeurt in de verloren wedstrijd tegen Marokko (0-2). België heeft een zege nodig om de kans op een plek in de achtste finales in eigen hand te houden.

Doelman Thibaut Courtois speelt tegen Kroatië zijn honderdste interland voor de Rode Duivels. Dries Mertens, Leandro Trossard en Leander Dendoncker hebben ook een basisplaats. Andrej Kramarić is een van de aanvallers van Kroatië. Hij maakte twee doelpunten in het vorige WK-duel met Canada (4-1).

Het is in Qatar voor de veelgeroemde 'gouden generatie' de laatste kans op succes. Bij het vorige WK in Rusland eindigde België als derde. Bij de EK's van 2016 en 2021 strandden de Belgen in de kwartfinales.

Canada - Marokko

Marokko is met 4 punten tweede in groep F en heeft tegen Canada een gelijkspel nodig om voor het eerst sinds 1986 de achtste finales te halen.

Marokko gaat met Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui in de basis op jacht naar een plek in de knock-oufase van het WK. Marokko neemt het om 16.00 uur op tegen Canada.

Avondwedstrijden

Ook in groep E vallen donderdag de beslissingen. Spanje en Duitsland, de wereldkampioenen van 2010 en 2014, proberen om 20.00 uur ten koste van respectievelijk Japan en Costa Rica door te dringen tot de volgende ronde.

Costa Rica - Duitsland

Japan - Spanje

