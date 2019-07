Van Dijk 'verruilt’ heilige gras Anfield voor Wimbledon

Voor Van Dijk de eerste keer op het heilige gras. Niet van Anfield Road, maar van Wimbledon. „Het is fijn om hier te zijn. Mijn eerste keer Wimbledon. Ik heb de laatste paar dagen al wat wedstrijden op televisie gekeken. Het blijft toch iets speciaals.”

Voor de aanvoerder van Oranje is het vooral fijn om eens niet in de spotlights te staan bij een sportevenement. „Het is goed om niet zelf onder druk te staan hier. Nu kan ik er echt van genieten. Drankje erbij, hopelijk met een paar mooie potten ook.”

Naast Van Dijk werd ook David Beckham gespot in het publiek.