NEC haalt na 13 jaar Edgar Barreto (36) terug naar Nederland

Daarna krijgt hij de mogelijkheid om door te stromen binnen de Voetbalacademie van de Nijmegenaren. Barreto kwam tot 60 interlands voor Paraguay en de teller staat op meer dan 300 wedstrijden in de Serie A en B bij Reggina, Atalanta Bergamo, Palermo en Sampdoria.

Barreto kijkt uit naar de hereniging met NEC. „Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over mijn sportieve toekomst. Ik voelde dat ik nog niet klaar was om te stoppen met mijn carrière. Ik ben fit en wilde mijn ervaring uitdragen naar jonge spelers. Ik kreeg daarbij verschillende aanbiedingen van clubs, maar het plan van NEC sprak me het meest aan. De trainer heeft een leidende rol voor mij in gedachten en dit past bij mij als persoon. Mijn gevoel zegt me dat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan hetgeen de club ambieert: terugkeren naar de Eredivisie.”

Hij vervolgt: „Ik ben nog altijd erg ambitieus en wil strijden voor het hoogst haalbare. Ik waardeer het enorm dat ik kan terugkeren bij NEC In Nijmegen, de stad waar ik van houd en waar ik graag ben met mijn familie. Dit voelt als thuiskomen. De komende jaren wil ik de club helpen die mij altijd zoveel heeft gegeven. De berichten van NEC en haar supporters hebben me de afgelopen weken veel goeds gedaan en dat heeft er mede toe geleid dat ik deze keuze heb gemaakt; ik wilde terugkeren naar NEC.”

Algemeen directeur Wilco van Schaik is vanzelfspreken tevreden met de keuze van Barreto. „Toen we hoorden dat Edgar openstond voor een terugkeer hebben we direct contact gezocht. We hebben ons idee bij een samenwerking geschetst en de rol van Edgar daarin belicht. Hierna hebben we meerdere gesprekken gevoerd en zijn we tot deze mooie uitkomst gekomen. Edgar heeft ongelofelijk veel ervaring en is een echte professional. Daarnaast heeft hij de kwaliteiten om van waarde te zijn voor NEC We hebben een jong team en Edgar zal een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van deze jonge talentvolle spelers. Met ervaring op WK’s en veel wedstrijden in Italië heeft hij ons veel te bieden. We zijn heel trots om vandaag te melden dat Edgar voor ons tekent en dat hij de komende jaren aan de club verbonden blijft, want ook na zijn carrière zal hij doorstromen als trainer in onze Voetbalacademie”, aldus Van Schaik.